I Carabinieri di Sezze hanno tratto in arresto un 31 enne di origini straniere in flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. L'arresto si inserisce nel contesto più ampio dei controlli, effettuati dalla Stazione Carabinieri di Sezze durante il fine settimana in occasione della movida setina, finalizzati alla prevenzione e repressione di attività illecite. L'uomo è stato rinvenuto circa un grammo complessivo di cocaina, già suddiviso in dosi pronte per la vendita, nonché circa grammi 10 di marijuana sia suddivisa in dosi che sfusa, ancora da confezionare. Sono stati rinvenuti materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, e 5 coltelli a serramanico, oltre alla somma di 410 euro in contanti, di diverso taglio, arrotolata in una busta identica a quelle utilizzate per conservare la sostanza stupefacente, probabilmente provento dell'attività di spaccio.



Dopo le formalità di rito, i Carabinieri di Sezze hanno tratto il giovane in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e ne davano immediata comunicazione al Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Latina che ne disponeva gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.