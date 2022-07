Arrestato dai Carabinieri per possesso di stupefacente e armi. E' accaduto a Formia, dove i militari, durante i costanti controlli per i reati di questo genere, hanno proceduto nei confronti del giovane classe 1999 sorpreso alla guida con 0.5 gr. di hashish. La successiva perquisizione effettuate presso la sua abitazione ha consentito di recuperare altra sostanza stupefacente, oltre che due coltelli a serramanico e materiale utile per in confezionamento. L'arrestato è stato associato presso le camera di sicurezza.