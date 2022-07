Disagi per il traffico ieri pomeriggio alle porte del centro di Latina per un incidente che si è registrato all'incrocio tra via Romagnoli e via Persicara, senza feriti. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per gli accertamenti sulla dinamica e la constatazione dei danni, due veicoli sono entrati in collisione tra loro mentre percorrevano via Romagnoli in direzioni opposte.

Per una mancata precedenza, al momento di girare a sinistra verso via Persicara, una Volkswagen Polo è finita nella traiettoria di un furgone Doblò Fiat. Inseguito all'impatto il conducente del veicolo commerciale ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato sul marciapiede contro il palo del semaforo, abbattendolo. Le persone che si trovavano a bordo dei due veicoli non hanno riportato gravi conseguenze, tutte medicate sul posto dai soccorritori delle ambulanze, senza richiedere il trasporto in ospedale per le ulteriori cure del caso.