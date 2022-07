Un incidente stradale si è registrato stamattina in via dei Volsci, dove un'automobile con due persone a bordo è finita sottosopra.

Con i soccorritori dei Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo, è intervenuta anche un'ambulanza per le cure del caso: conducente e passeggero sono rimasti feriti, ma non in maniera grave. Per gli accertamenti sulla dinamica è intervenuta invece la Polizia Locale.