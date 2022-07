Momenti di paura stanotte per un giovane automobilista e i suoi amici, coinvolti dalla caduta di un albero mentre transitavano in auto su via del Lido. Il pino è crollato sulla carreggiata, nei pressi dell'incrocio con via Cerreto Alto, tranciando i cavi elettrici e abbattendo un palo della pubblica illuminazione prima di urtare con i rami la fiancata della vettura in transito, mandando in frantumi il parabrezza. Per fortuna le persone a bordo della macchina non hanno riportato gravi conseguenze, ma è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare la strada dall'albero e mettere in sicurezza la rete elettrica. I poliziotti della Squadra Volante invece sono intervenuti per gestire la viabilità durante le operazioni di bonifica della sede stradale.