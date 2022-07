Ancora un numero oltre i mille per quanto riguarda il Covid in provincia di Latina. Sono 1432 i nuovi contagiati da noi, con un numero elevato ad Aprilia, con 227 tamponi risultati positivi. A Latina spetta come sempre il record con 345 contagiati nelle ultime 24 ore. SOtto i cento Cisterna (90), Formia (92). Non si registrano decessi, mentre sono 100 le persone giudicate guarite, 4 i ricoverati e 150 i vaccinati.

Aprilia 227

Bassiano 2

Campodimele -

Castelforte 11

Cisterna di Latina 90

Cori 31

Fondi 59

Formia 92

Gaeta 27

Itri 28

Latina 345

Lenola 6

Maenza 8

Minturno 50

Monte San Biagio 15

Norma 9

Pontinia 32

Ponza -

Priverno 31

Prossedi 10

Roccagorga 7

Rocca Massima 2

Roccasecca dei Volsci 7

Sabaudia 62

San Felice Circeo 19

Santi Cosma e Damiano 12

Sermoneta 36

Sezze 64

Sonnino 25

Sperlonga 11

Spigno Saturnia 8

Terracina 105

Ventotene 1

TOTALI 1432