Incivili in azione nel quartiere Frassineto, rifiuti e addirittura un frigorifero gettati nel fosso della Ficoccia. Nei giorni scorsi infatti sono stati ritrovati materiali di ogni genere e ingombranti nelle acque che attraversano via del Campo, a pochi passi dal depuratore che serve la città di Aprilia. Uno sfregio e un danno ambientale in piena regola da parte di ignoti che sono tornati a colpire in periferia, gettando dal ponte adiacente al depuratore un frigorifero, teli di plastica e altri rifiuti.

Una situazione segnalata da alcuni residenti della zona, che hanno scritto al Comune di Aprilia e alla Progetto Ambiente per chiedere un intervento di bonifica, evidenziando inoltre la presenza lungo la strada di un cassonetto con lastre di eternit, all'altezza dell'ingresso della centrale biogas. Una situazione di degrado crescente alla quale i cittadini di Aprilia hanno chiesto di porre immediato rimedio. Per questo nei giorni successivi un mezzo della Progetto Ambiente, la società di igiene urbana controllata dall'amministrazione comunale, è intervenuta sul posto con un mezzo per rimuovere alcuni dei rifiuti che sono stati gettati nel fosso della Ficoccia: non è stato però possibile rimuovere il frigorifero che martedì era ancora lì, immerso nell'acqua del fosso della Ficoccia.

Da tempo i cittadini della zona sottolineano i problemi relativi all'abbandono indiscriminato di rifiuti, visto che più volte in via del Campo si sono formate delle vere e proprie discariche a cielo aperto. Per questo i residenti del quartiere chiedono l'installazione di telecamere, manifestando l'intenzione di avviare una petizione per riuscire ad ottenere l'arrivo dell'impianto di videosorveglianza.