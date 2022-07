Due cittadini di Aprilia, di 50 e 25 anni, un 58enne di Cisterna e poi due residenti ad Anzio e nettuno. Anche loro sono finiti nella rete della Capitaneria di Porto di Salerno che ha scoperto un maxi raggiro per ottenere dietro pagamento le patenti nautiche. Da ieri infatti sono in corso numerose perquisizioni in tutta Italia a carico di almeno 70 soggetti indagati nella maxioperazione scattata 24 ore fa fa.

La Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Salerno ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare: il militare è finito in carcere, le altre tre agli arresti domiciliari. Nell'inchiesta risultano indagate complessivamente 70 persone residenti su tutto il territorio nazionale. Le indagini hanno consentito di scoprire irregolarità nel rilascio di patenti nautiche. In pratica i titoli sarebbero stati "acquistati" senza che i beneficiari avessero sostenuto il relativo esame teorico e pratico. Il tutto, secondo l'accusa, sarebbe avvenuto con la complicità del sottufficiale della Capitaneria di Porto.