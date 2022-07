Gli hanno intimato l'alt, ma non erano rappresentanti delle forze dell'ordine. Erano banditi gli uomini, almeno due, che ieri mattina lungo la via Pontina, poco prima dello svincolo per Campoverde, hanno messo a segno un colpo a mano armata ai danni del conducente di un furgone che stava procedendo verso nord.

L'uomo era appena arrivato all'altezza di via del Cavaliere quando si è visto intimare l'alt, molto probabilmente sotto la minaccia di qualche arma. Per questo si è fermato, direttamente sulla corsia di marcia della via Pontina.

Il colpo sembra essere durato pochi istanti, quelli necessari a ripulire il portafogli della vittima e, soprattutto, a prendere le chiavi del furgone. Sì perché i banditi, per evitare di essere seguiti e inseguiti, si sono presi anche le chiavi del mezzo. Un ulteriore elemento a favore delle fuga visto che la presenza di quei veicoli fermi stava creando qualche problema alla viabilità, e lasciare il furgone fermo lì ha agevolato la fuga.

La vittima ha quindi chiesto aiuto e sul posto sono sopraggiunti gli agenti della Volante direttamente da Latina, a cui sono giunti in ausilio anche gli agenti della Polizia stradale di Aprilia che, insieme al personale di Anas, hanno messo in sicurezza la corsia deviando il traffico su quella di sorpasso. Sul posto infatti sono giunti anche gli uomini della Scientifica per i primi rilievi sul mezzo. A quanto è dato sapere, visto che sulla vicenda è calato un riserbo stretto e impenetrabile, tanto che al momento non è dato sapere nemmeno l'ammontare del bottino, sarebbero stati acquisiti i filmati delle telecamere dell'hotel - locanda che si trova proprio a pochi metri dal punto in cui il furgone si è fermato. La speranza è trovare qualche immagine utile a dare un volto ai banditi. Si acquisiranno anche altri filmati per capire se i rapinatori abbiano lasciato la Pontina proprio a Campoverde, magari diretti verso il litorale.

Una volta effettuati i rilievi e alcuni campionamenti, e soprattutto una volta che il conducente è stato raggiunto da un collega con la copia delle chiavi, la corsia di marcia della via Pontina è stata riaperta al traffico.