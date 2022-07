Sul posto oltre 118, che si è presa cura dell'automobilista uscito dall'abitacolo da solo e cosciente, sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile del reparto territoriale di Aprilia, la polizia locale per la viabilità e i vigili del fuoco.

Incidente autonomo questa mattina fa lungo via del Genio Civile ad Aprilia, all'altezza del solito curvone a pochi metri dallo svincolo della via Pontina. Un uomo al volante della propria auto, diretto verso la 148, ha perso il controllo finendo fuori strada e ribaltandosi più volte.

