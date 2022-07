Sono in corso mirati approfondimenti investigativi per risalire all'identità degli autori del furto anche attraverso i rilievi da parte degli specialisti della Polizia Scientifica e l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza

Inseguiti dalle Volanti i ladri, ormai alle strette, proseguivano la loro fuga a piedi per le campagne circostanti, abbandonando l'autovettura della famiglia Ferro nonché una Porsche che poi risulterà rubata a Roma lo scorso 2 luglio ed utilizzata con ogni probabilità per raggiungere il luogo del reato.

In particolare, personale delle volanti, allertato dalla società che gestisce i sistemi satellitari installati a bordo dei due autoveicoli, si poneva immediatamente alla loro ricerca e, poco dopo, riuscivano ad intercettare i malfattori che si erano allontanati con la BMW Serie 1, i quali alla vista degli agenti si davano a precipitosa fuga.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli