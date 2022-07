Il violentissimo temporale che si è abbattuto stanotte in tutto il Lazio ha provocato danni anche ad Aprilia. In via Inghilterra infatti un enorme albero è caduto sopra una Fiat Qubo parcheggiata, di proprietà di un residente della zona, provocando danni alla vettura. Un'amara scoperta questa mattina per il proprietario dell'auto. Sul posto, dopo la segnalazione al Comune di Aprilia, è subito arrivata una ditta incaricata che ha provveduto al taglio e alla rimozione dell'albero e la polizia locale di Aprilia, che ha chiuso il tratto finale di via Inghilterra per permettere le operazione di rimozione dell'albero e di pulizia della strada.