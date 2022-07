Sono 1489 i nuovi contagi in provincia di Latina. Lo certifica il quotidiano bollettino di aggiornamento della Asl sulla pandemia. Numeri che preoccupano in particolare in città come Cisterna (93) e Fondi (210) che hanno numeri più alti o vicini a città più grandi come dimensioni, quali Aprilia.

La situazione inizia a peggiorare anche negli ospedali: sono ben 5 le persone ricoverate per Covid nelle ultime 24 ore. E l'incidenza dei casi continua ad aumentare.

Aprilia 117

Bassiano 3

Campodimele -

Castelforte 4

Cisterna di Latina 93

Cori 21

Fondi 210

Formia 72

Gaeta 41

Itri 42

Latina 362

Lenola 9

Maenza 14

Minturno 38

Monte San Biagio 18

Norma 1

Pontinia 29

Ponza -

Priverno 39

Prossedi 6

Roccagorga 12

Rocca Massima 2

Roccasecca dei Volsci 4

Sabaudia 49

San Felice Circeo 16

Santi Cosma e Damiano 13

Sermoneta 25

Sezze 70

Sonnino 23

Sperlonga 6

Spigno Saturnia 15

Terracina 135

Ventotene -

TOTALI 1489