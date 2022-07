Dal centro alla periferia sono stati molti i danni provocati dall'ondata di maltempo nella notte appena trascorsa a Sabaudia. Come in altre località della provincia. Per quanto riguarda il centro storico questa mattina sono stati alcuni locali ad iniziare la conta dei danni. Il forte vento ha danneggiato ombrelloni ed arredamenti in più punti. Critica anche la situazione in campagna ed in modo particolare in via Diversivo Nocchia dove sono state danneggiate alcune coltivazioni di cocomeri. Alberi in strada sulle Migliare ed in modo particolare tra via Migliara 49 e la Litoranea dove alcuni cavi sono stati tranciati. Sul posti i volontari Anc Sabaudia per sgomberare la strada.