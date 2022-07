Una donna al volante di una Ford Focus stava guidando in direzione nord quando, giunta all'altezza del chilometro 50 e 600, proprio davanti al noto ristorante Tuca Tuca, ne ha improvvisamente perso il controllo. L'auto ha così sbandato e, forse nel tentativo di riprenderne il controllo, la donna ha tentato di invertire la sbandata. L'auto ha finito per ribaltarsi su sé stessa. E' probabilmente a questo punto che è avvenuto lo scontro con una seconda auto, una Renault, condotta anch'essa da una donna. Entrambe le conducente viaggiavano con i figli. Una bambina di sette anni, l'altro invece un neonato di appena due mesi.

Sono stati momenti di vera tensione e apprensione quelli che hanno preceduto il trasferimento d'urgenza al Bambin Gesù di un neonato, di appena due mesi, rimasto coinvolto in un terribile incidente lungo la via Pontina nella notte di ieri. E' successo prima delle 23.

