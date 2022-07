Una bambino di undici anni di Santi Cosma e Damiano è stato ricoverato all'ospedale Bambino Gesù di Roma, per le ferite riportate in un incidente che si è verificato poco prima delle diciannove nel Comune del sud pontino. Secondo una prima ricostruzione il minorenne si trovava a bordo di un ciclomotore nella zona del mercato, in località Grunuovo.

Un'area dove non c'è traffico e dove si svolge il mercato settimanale del martedì. Qui era stato montato un palco, che domenica prossima ospiterà una manifestazione. Forse una disattenzione o una manovra sbagliata alla base dell'incidente che ha visto protagonista il minorenne, che, probabilmente, stava provando a fare un giro. Resta il fatto che il piccolo centauro, mentre stava circolando nell'area mercato ha perso il controllo ed è finito contro una delle transenne che erano state posizionate per delimitare l'area. Il giovanissimo dopo aver abbattuto la transenna è caduto ed finito vicinissimo alla base del palco, riportando delle lesioni ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che dopo aver verificato le condizioni del ferito, ha ritenuto opportuno far intervenire l'eliambulanza. Il velivolo sanitario è giunto in zona poco dopo ed è atterrato nel terreno confinante con l'area mercato. Il giovane ferito è stato poi trasferito al Bambino Gesù di Roma, dove i sanitari lo hanno sottoposto alle cure del caso. Le sue condizioni sono critiche, ma non gravi, anche se il piccolo sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del sinistro, per accertare eventuali responsabilità.