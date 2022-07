L'allarme incendi resta sempre altissimo. Oggi pomeriggio un nuovo incendio è divampato a Latina questa volta all'altezza dell'intersezione tra via Isonzo e via Nascosa all'ingresso della città. Le fiamme nel giro di pochi istanti, alimentate anche dal vento, sono avanzate verso la strada e immediatamente è scattato l'allarme. Anche nei giorni scorsi un altro violento rogo era divampato sempre nella stessa zona, in quel caso alle spalle della Lottizzazione Cucchiarelli.

I Vigili del fuoco avevano domato le fiamme che nel giro di pochi istanti avevano distrutto diversi ettari di sterpaglie. Anche oggi all'intersezione tra via Nascosa e via Isonzo, non sono mancati i momenti di apprensione quando le fiamme piuttosto alte erano ai margini della strada.