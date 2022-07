Stavano transitando su via Diversivo Nocchia quando hanno notato una bicicletta a ridosso dell'argine di un canale ed una borsa a terra. Per questo i volontari Anc si sono fermati iniziando a perlustrare la zona. A pochi metri dalla bicicletta, i volontari coordinati dal maresciallo Cestra, hanno notato un uomo di nazionalità indiana riverso a terra. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che hanno raggiunto via Diversivo Nocchia avviando poi le operazioni di soccorso.

Improvvisamente è squillato il telefono del cittadino indiano che cadendo aveva riportato una ferita ad una gamba. I soccorritori hanno potuto così parlare con alcuni connazionali che hanno raggiunto l'amico che nel frattempo aveva ripreso i sensi rifiutando però il trasferimento in ospedale. Stando a quanto dichiarato dall'uomo, si sarebbe trattato di una caduta accidentale, nessun impatto quindi con un mezzo.