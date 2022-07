Ha aggredito tre operatori sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Fiorini e adesso, dopo l'arresto, dovrà rispondere per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Nei guai un ragazzo che nel pomeriggio di venerdì era stato trasportato nel presidio sanitario da un'ambulanza del 118 per dei dolori al torace: qui, in attesa di essere visitato e davanti a diversi testimoni, ha iniziato ad inveire contro gli altri pazienti in attesa, la gran parte anziani, e a quel punto il medico di turno è intervenuto per riportarlo alla calma. Vano tentativo, visto che il ragazzo, in modo improvviso, ha iniziato a prenderlo a calci e pugni, sferrati anche al torace, e con tale forza da fargli perdere l'equilibrio.



Da qui la segnalazione del personale dell'ospedale ai carabinieri che, con l'Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia di Terracina, sono intervenuti al pronto soccorso dove hanno avuto modo di verificare le escandescenze del paziente che tre sanitari non riuscivano a immobilizzare.

Cosa riuscita invece ai militari dell'Arma che, subito dopo, lo hanno tratto in arresto. In stretta intesa con il pubblico ministero della Procura di Latina, l'uomo è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.