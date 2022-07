Un violento incendio è divampato in via Carrara al confine tra Latina Scalo e Sermoneta e ha tenuto con il fiato sospeso i residenti della zona; in un primo momento più di qualcuno anche per il vento che soffiava a quell'ora ha pensato al peggio. Nel giro di pochi istanti il fuoco ha divorato tutto quello che ha trovato tra cui anche un casolare abbandonato. Fortunatamente l'immediato intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio e il rogo alla fine è stato domato. Restano i danni e soprattutto l'allarme nel territorio pontino per l'emergenza roghi. In via Carrara il fuoco ha distrutto anche alcune baracche che si trovano nella zona.