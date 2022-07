C'è voluto l'impiego di un elicottero e di un Canadair oltre a diverse squadre dei Vigili del fuoco insieme ai volontari della Protezione civile, per domare il violento incendio divampato ieri pomeriggio sulle rive del Canale Mussolini all'altezza di Borgo Podgora al confine tra i comuni di Latina e Cisterna. Nel giro di poco tempo le fiamme alimentate dal vento si sono sviluppate rapidamente e hanno distrutto sterpaglie e vegetazione oltre ad una carcassa di un'auto, arrivando a meno di un chilometro dall'Appia. In serata la situazione è tornata alla normalità.

