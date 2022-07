Monta la rabbia dei residenti di via Adua, a Latina, per via delle condizioni di degrado e sporcizia in cui si trova la via del centro cittadino, molto frequentata sia di giorno che negli orari notturni. I cittadini si dicono pronti a presentare un esposto contro alle autorità giudiziarie, così come scritto nella nota che è pervenuta alla nostra redazione, corredata di foto a testimonianza dello stato di incuria: "Pur consapevoli che oramai questa è una criticità che assilla tutta la città di Latina è intollerabile la sporcizia che si accumula proprio al centro della città e a fianco del Consorzio di Bonifica. Nonostante già in data 15 giorni abbiamo provveduto a segnalare formalmente e a mezzo PEC tali criticità all'Azienda ABC e al Comune, ad oggi continuano ad essere presente rifiuti di tutti i generi, compresi carcasse di piccoli animali che con le elevate temperature vanno in decomposizione, emanando miasmi e creando anche intuibili problemi per la salute pubblica".