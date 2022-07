Potrebbero avere un basista nel quartiere dei Casali, i ladri che sono entrati in azione sabato notte, svaligiando la casa di una coppia di pensionati che erano usciti (di solito non lo fanno mai) per recarsi alla festa organizzata dal proprio figlio per la ricorrenza dell'anniversario di matrimonio. Così come per i molti furti, in specifici momenti della cronaca sociale di questo piccolo paese, emergono molte concordanze. Ma tornando ai fatti di ieri, la coppia di Sezze si era allontanata nel pomeriggio per andare a festeggiare, assieme al figlio, l'anniversario del suo matrimonio.

Di ritorno la sera verso le 23:30 ha notato qualcosa di strano, entrando in casa, la camera da letto in soqquadro, nessuna effrazione particolare, solo la forzatura di una finestra. Un po' di subbuglio per aver inciampato qui e lì prima di accendere le luci. Anche in questa casa, come avvenuto nel furto della scuola elementare di Crocemoschitto, appena restaurata "molto rumore per nulla". Un gioco da ragazzi per mani esperte che sanno dove andare a colpire. Senza rischiare. I genitori del ragazzo (un giornalista che scrive proprio per il nostro quotidiano) infatti non si allontanano mai dalla loro residenza, e proprio l'altra sera in via del tutto eccezionale si sono trattenuti oltre orario canonico, in casa del figlio. A Casali intanto si festeggiava, con fuochi pirotecnici, nonostante i divieti imposti dalle Ordinanze del Sindaco e dalle leggi dello Stato. Nel caos apparente, i presunti ladri, bardati e ben camuffati, per sviare la ricostruzione degli eventi si sono "fatti sentire" dopo aver visitato due abitazioni in cui i proprietari erano presenti. Sembrerebbe anche con telecamere attive. Dall'abitazione sono stati portati via denaro in contante, alcune migliaia di euro e gioielli di famiglia. Sgomento e sconforto nella coppia di anziani coniugi, per aver interrotto uno stato d'animo di gioia con una brutta sorpresa. Sul posto allertati dal collega, sono subito intervenuti i carabinieri di Sezze che in questo momento stanno seguendo più piste. Singolare la periodicità con cui i furti si manifestano. O piuttosto i tentativi di furto. Spesso per misere cose.