Un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Borgo Piave, lungo la direttrice che porta verso Latina, ha letteralmente mandato in tilt il traffico all'ingresso del capoluogo pontino. L'impatto si è registrato appunto in via Piave, all'altezza dell'incrocio con via La Pira, tra un suv che sbucava dalla traversa e un maxi scooter che invece percorreva la strada principale. La presenza del sinistro ha paralizzato la vicina rotatoria, creando lunghe code sulle diverse arterie di accesso a Borgo Piave. Mentre le persone coinvolte venivano soccorse, per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica è intervenuta la Polizia Locale.