Torna a salire in modo vertiginoso il dato del covid 19 in provincia di Latina che fa registrare 1834 casi e 2 decessi nelle ultime 24 ore. Sono morti con il coronavirus una dotta di Sezze classe 1932 vaccinata e con patologie pregresse e un uomo di Norma classe 1969 non vaccinato. Sono 5 i ricoveri, mentre sono state 202 le persone giudicate guarite. In 300 si sono vaccinati, di cui 219 con la quarta dose.

Aprilia 194

Bassiano 4

Campodimele 1

Castelforte 9

Cisterna di Latina 119

Cori 34

Fondi 40

Formia 124

Gaeta 70

Itri 31

Latina 462

Lenola 13

Maenza 13

Minturno 94

Monte San Biagio 19

Norma 11 1

Pontinia 49

Ponza 1

Priverno 44

Prossedi 5

Roccagorga 12

Rocca Massima 1

Roccasecca dei Volsci 7

Sabaudia 74

San Felice Circeo 19

Santi Cosma e Damiano 36

Sermoneta 49

Sezze 79 1

Sonnino 25

Sperlonga 11

Spigno Saturnia 10

Terracina 172

Ventotene 2

TOTALI 1834