L'incrocio tra via Romagnoli e viale Cervone ha fatto oggi da scenario a un altro rocambolesco incidente, a distanza di dieci giorni dall'ultimo grave scontro che era costato il ricovero in gravi condizioni per un uomo che viaggiava in scooter.

Questa volta l'impatto è avvenuto tra due automobili, una Lancia Ypsilon e una Ford Ka, e in seguito allo scontro la seconda si è ribaltata finendo su un fianco.

Mentre le tre donne che viaggiavano a bordo delle due utilitarie venivano soccorse per essere trasportate in ospedale dalle ambulanze dell'Ares 118, una in codice rosso, è intervenuta la Polizia Locale di Latina per i rilievi e gli accertamenti utili alla ricostruzione della dinamica, ma anche per la gestione della viabilità.