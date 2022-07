Il concerto di venerdì di Daniele De Martino non si farà. Il commissario prefettizio ha emesso ieri pomeriggio un'ordinanza per vietare l'esibizione canora prevista per il 15 luglio. L'ordinanza è stata concertata con la prefettura e motivata con la "necessità di evitare che il predetto evento canoro possa avere ricadute sull'ordine e la sicurezza pubblica, nonché riflessi sulla sicurezza urbana". L'ordinanza che vieta uno dei concerti al Colubro è stata emessa dal commissario prefettizio che governa Artena d'accordo con la Prefettura