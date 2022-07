Due ristoratori italiani sono stati trovati morti questa mattina a Stoccarda, in Germania, dove da anni avevano aperto altrettanti ristoranti di successo. Uno dei due è originario di Roccagorga, da dove era partito ormai vent'anni fa per fare fortuna all'estero dopo che nel paese lepino aveva gestito il Bar Centrale. Si tratta di Giovanni Valle, 53 anni, trovato morto a cause di ferita da taglio nella cantina della pizzeria a cui aveva dato il suo nome. Accanto a lui il corpo del socio in affari e coetaneo, Rosario Lamattina, originario di Caggiano, in provincia di Salerno. Sono in corso in queste ore le autopsie sui due corpi per cercare di far luce sul fatto di sangue ancora avvolto nel giallo. Due le ipotesi degli inquirenti che tenderebbero ad escludere la pista criminale: la prima è che si possa trattare di un omicidio suicidio, l'altra è che i due abbiano litigato a tal punto da procurarsi ferite tali da condurli alla morte.

Valle viveva a Stoccarda ormai da anni con due dei fratelli e la madre, mentre il resto della famiglia è ancora residente a Roccagorga. Come detto era ancora molto conosciuto nel paese che ora attende la verità su quanto avvenuto in questa tragica mattinata di Stoccarda.