Nel tardo pomeriggio di mercoledì un bambino di 5 anni è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto in circostanze ancora in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri. L'episodio si è registrato in via Pietrosanti, il tratto di strada che collega viale Nervi con viale Le Corbusier, proseguendo poi in via Vespucci. Stando a una prima ricostruzione, sembra che la famiglia, i genitori e il bimbo di 5 anni, di nazionalità nigeriana, si trovasse sul bordo della strada quando un'automobile in transito ha urtato il piccolo facendolo cadere sull'asfalto.

Dal canto suo la donna che sedeva al volante dell'auto ha dichiarato di essere stata accecata dal sole che in quel momento stava tramontando, quindi di non essersi accorta della presenza del bambino sul bordo della strada. Fatto sta che il piccolo è stato soccorso da un'ambulanza per essere trasportato d'urgenza in ospedale: le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione, ma in ogni caso la prognosi resta riservata per il trauma cranico riportato in seguito all'urto.