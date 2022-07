La signora, forse anche a causa del grande caldo, si è accasciata sulla sabbia nel tardo pomeriggio e le sue condizioni sono apparse subito disperate agli occhi dei primi soccorritori che non hanno perso tempo nel telefonare al 118. Purtroppo, come detto, anche l'arrivo dell'elicottero giallo si è rivelato inutile.

