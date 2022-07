È di un morto e due feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio all'incrocio tra la Migliara 41 e strada Pantano di Inferno, alle porte di Latina, tra Tor Tre Ponti e Borgo Faiti. Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Locale di Latina il conducente di una moto è morto, ferito un giovane in sella ad uno scooter e un automobilista al volante di una Fiat Punto. Entrambi sono stati portati in ospedale al Goretti e si è reso necessario anche l'intervento di una elimbulanza. Inutili i soccorsi per il centauro che è morto sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Un tratto di Migliara 41 è chiuso al traffico.