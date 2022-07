Un incidente stradale si è registrato stamattina in via Chiesuola, vicino Borgo Piave, dove un'auto guidata da un giovane è finita contro la balaustra del ponte che attraversa un canale.

Nello schianto la vettura è carambolata nel fosso e il conducente, un ventenne di Cori che andava al lavoro, ha richiesto i soccorsi di un'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale in condizioni giudicate non gravi. È stato anche necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la vettura e tirarla fuori dal canale. Dei rilievi e gli accertamenti sulla dinamica si è occupata invece la Polizia Locale.