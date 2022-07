Guasto nella notte nella centrale di Carano-Giannottola, abbassamento della pressione idrica su tutto il territorio di Aprilia, ad esclusione di Campoleone e Campoverde. L'amministrazione comunale informa la cittadinanza che, a causa del guasto comunicato dalla società Acqualatina, il serbatoio (acquedotto) di via Galilei non è riuscito a recuperare il normale livello di esercizio e pertanto, nel territorio di Aprilia, ad esclusione di Campoleone e Campoverde, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con Riduzione Idrica e mancanza acqua nei piani alti delle abitazioni.

La normalizzazione del servizio è prevista in tarda serata. I tecnici Acqualatina sono già al lavoro per risolvere il problema, sarà cura della società che gestisce il servizio idrico fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.