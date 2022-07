Due giovani di 22 anni sono rimasti coinvolti questa mattina, poco prima delle 6, in un pauroso incidente stradale avvenuto in via Epitaffio, alle porte di Latina, all'altezza di via Piscinara Sinistra. Per cause in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, una Fiat 500 condotta da un ragazzo di Artena che viaggiava insieme ad un amico mentre percorreva la strada da Latina in direzione Appia verso lo Scalo è uscita fuori strada finendo in un canale. Gli occupanti fortunatamente sono riusciti ad uscire dall'abitacolo e sono praticamente illesi. Subito è scattato l'allarme al 118 che ha inviato le ambulanze e i due giovani sono stati portati in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina e all'Icot. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Latina mentre i Carabinieri hanno rilevato la dinamica del sinistro. Si tratta di un incidente autonomo.