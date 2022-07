I fatti sono accaduti attorno alle 2 della notte nella zona della movida di Anzio, sulla riviera Mallozzi, dove ci sono molti locali notturni sulla spiaggia. Ignote le cause della lite che è poi sfociata in tragedia. Indagano le forze dell'ordine che sono a caccia dell'assassino.

Omicidio nella notte ad Anzio al culmine di una lite. Un ragazzo di 26 anni di AprilIa è morto ucciso da una coltellata all'addome sferrata da un altro giovane, attualmente ricercato da polizia e carabinieri. La ferita era così profonda che per il giovane non c'è stato nulla da fare.

