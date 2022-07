È Leonardo Muratovic, 26enne di Aprilia, la vittima dell'omicidio della scorsa notte, avvenuto sulla Riviera Mallozzi. Il giovane è stato accoltellato al petto e lasciato a terra in un pozza di sangue, fin quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto e lo hanno trasportato al pronto soccorso. Il ragazzo era in gravissime condizioni al momento dell'accesso in ospedale, dove poco dopo è morto.

Ancora ignota l'identità dell'omicida. Sulla tragedia sta indagando il Commissariato di Polizia di Anzio, che ha vagliato le testimonianze di amici e altre persone presenti sul posto mentre si consumava la tragedia.