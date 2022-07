Ancora sangue ad Anzio, a poche ore dall'omicidio di Leonardo Muratovic, il 25enne ucciso la scorsa notte con una coltellata in petto sulla Riviera Mallozzi. Il padre della vittima è stato arrestato pochi minuti fa dalla Polizia di Anzio, dopo aver accoltellato due bodyguard del locale in cui il figlio è rimasto coinvolto nella rissa, poco prima l'omicidio.

L'uomo avrebbe accoltellato i due perché ha ritenuto gli uomini della sicurezza responsabili della morte del figlio, in quanto non avrebbero vigilato e fatto il loro dovere all'interno del locale. Uno dei due è rimasto ferito in maniera superficiale, mentre l'altro è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.