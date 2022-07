E' stato trovato senza vita, sgozzato e abbandonato in una strada isolata proprio ai limiti del paesino di Artena. La macabra scoperta dei carabinieri della zona è avvenuta nella serata di ieri e ora il fatto di sangue ha già assunto i contorni del giallo. L'uomo trovato morto è quasi certamente uno straniero di cui però non si conosce l'identità perché privo di documenti. La pista seguita è quella dell'omicidio, anche se al momento non si escludono anche altre ipotesi. Sul caso indagano i militari che hanno però ancora pochi elementi, visto che la zona, scarsamente abitata, non ha telecamere di sorveglianza attive.