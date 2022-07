Incidente sulla via Nettunense al confine tra il territorio di Aprilia e quello di Anzio. Al momento lungo la via Nettunense si procede a senso alternato perché la polizia locale della cittadina romana sta rilevando un incidente stradale avvenuto a pochi metri dalla rotatoria di casello 45 che delimita i due territori comunali. Al momento sul posto oltre agli agenti ci sono anche gli uomini del 118 che hanno provveduto a soccorrere la conducente di una vettura che dopo aver sbandato è finita fuori strada

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli