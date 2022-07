Tentato furto da Compro Oro in via Pontinia a Latina, a poca distanza da Via Isonzo, ai Palazzi Barletta. Nella notte scorsa alcuni ladri hanno cercato di mettere a segno un furto nell'attività commerciale utilizzando un furgone bianco come ariete per demolire la serranda e la vetrina ed entrare nel negozio. Il piano è scattato alle 3,40 ma qualcosa è andato storto, è scattato l'allarme e i banditi a quel punto hanno deciso di scappare e hanno fatto perdere le tracce nell'oscurità. Sul caso sono in corso indagini da parte dei Carabinieri. L'attività è aperta da sei anni, ingenti i danni alla vetrina come ha spiegato anche il titolare.