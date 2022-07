Si ritrova l'ex che aveva denunciato sotto casa, lui si attacca al citofono e lei, impaurita, decide di chiedere aiuto ai carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia.

Quando i militari della Sezione Radiomobile sono giunti sul posto, dell'uomo non c'era alcuna traccia.

La donna che aveva chiesto l'intervento tempo fa aveva voluto interrompere una relazione in cui l'uomo, dopo un iniziale periodo di normalità, aveva mostrato il proprio vero volto e aveva iniziato a maltrattarla e a picchiarla.

E' per questo che lei aveva sporto denuncia ed è per questo che l'autorità giudiziaria, riconosciuto il reato di maltrattamenti in famiglia, aveva allontanato dall'abitazione della ormai ex compagna l'uomo, un immigrato di 39anni da tempo residente in città e gli aveva anche imposto una misura cautelare che prevedeva il divieto di incontrarla oltre che di contattarla.

La misura cautelare avrebbe dovuto riportare, nella vita della donna, la serenità perduta.