Ancora un "terremoto" nella politica della città di Terracina dove da questa mattina è in corso una vasta operazione dei carabinieri che stanno eseguendo degli arresti che coinvolgerebbero alcuni esponenti dell'amministrazione. Dai pochi elementi che trapelano, pare che l'operazione riguardi le concessioni balneari.

Da quanto si apprende l'inchiesta ruota attorno al settore del demanio marittimo e delle concessioni balneari. Oltre a Tintari sarebbero stati arrestati anche altri assessori e dirigenti de Comune. Una cinquantina in totale gli indagati.

C'è anche il sindaco di Terracina Roberta Tintari tra gli arrestati (ai domiciliari) nell'operazione in corso dalle prime luci dell'alba, condotta dai carabinieri. A coordinare le indagini, la Procura di Latina.

