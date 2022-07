È stato necessario l'intervento della Polizia stamattina nell'area del mercato settimanale di via Rossetti, a Latina, per riportare alla calma un giovane del Gambia che ha aggredito un commerciante ambulante e si è poi scagliato contro gli agenti, rendendosi protagonista di un raptus di follia proseguito anche in Questura. Per il ragazzo di 22 anni alla fine è scattato l'arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale: a causa dello stato di alterazione in cui si trovava, è stato trasportato in ospedale dove viene piantonato dagli agenti.

A chiedere l'intervento della Polizia è stato lo stesso ambulante, quando il giovane straniero ha impugnato una lunga asta metallica con fare minaccioso. A quanto pare, giorni fa, in occasione del mercato settimanale di Cisterna, lo stesso gambiano aveva dato una mano ai titolari di una bancarella nelle fasi di scarico del furgone e in cambio aveva chiesto e ottenuto uno degli articoli in vendita. Ieri mattina intorno alle 8:30 lo straniero di 22 anni aveva trovato gli stessi ambulanti al mercato di Latina e li aveva avvicinati sostenendo di avere perso il proprio zaino nel quale conservava i propri documenti d'identità, convinto di averlo lasciato nel loro furgone. Dal canto suo l'esercente sosteneva di non saperne niente, ma il ragazzo ha insistito, fin quando la situazione è precipitata: l'immigrato ha impugnato una pesante asta metallica e ha iniziato a colpire sia la bancarella che il furgone.

All'arrivo dei poliziotti della Squadra Volante il ventiduenne insisteva con la storia dello zaino perso o rubato, ma quando gli agenti lo hanno invitato a formalizzare una denuncia, si è trasformato in una furia scagliandosi contro di loro. Vanificare la sua reazione e bloccarlo non è stato facile, tanto che due dei poliziotti intervenuti hanno rimediato lesioni che hanno richiesto successivamente le cure mediche. Portato in Questura e arrestato (vanta diversi precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e per droga) il giovane ha iniziato a dimenarsi nelle camere di sicurezza: il sostituto procuratore di turno aveva anche disposto gli arresti domiciliari, ma quando è stato accompagnato a Sezze, nello stabile diroccato che occupa senza titoli, il giovane aveva continuato con lo stesso atteggiamento violento. Alla fine, visto lo stato di alterazione, è stato necessario l'intervento di un'ambulanza per il trasporto in ospedale, dove viene piantonato dagli agenti in stato di arresto.