Sono Adam Ed Drissi, 20 anni e Ahmed Ed Drissi, 25 anni, fratelli, di origini magrebine, i due fermati per l'omicidio avvenuto ad Anzio, la notte del 17 luglio scorso, che è costato la vita al 25enne di Aprilia Leonardo Muratovic. Il Pm li accusa di omicidio volontario e concorso in omicidio. A dare la coltellata sarebbe stato il 20enne Adam, al culmine di una aggressione che si cercherà di ricostruire nelle prossime ore. Il giovane Adam Ed Drissi si sarebbe infatti costituito al commissariato Gianicolense a Roma, nella tarda serata di ieri, confessando di aver sferrato il fendente fatale all'esterno di un noto locale notturno di Anzio. In queste ore i due giovani saranno ascoltati dal magistrato.

Intanto ieri sera, al di fuori del locale dove è avvenuto l'omicidio, sono stati esplosi fuochi d'artificio davanti a centinaia di persone soddisfatte per l'arresto del presunto omicida.