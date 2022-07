Ruba in un appartamento del casertano e fugge con l'auto della vittima, ma viene intercettato dai Carabinieri della Compagnia di Formia, ma per evitare di essere catturato è vittima di un incidente nel territorio di Minturno. Si è conclusa con un ricovero in ospedale la fuga di uno straniero di 37 anni abitante nel casertano, che voleva portarsi a casa la refurtiva asportata in un'abitazione di Baia Domizia. È proprio dalla zona residenziale della provincia casertana è iniziata l'avventura del protagonista del movimento episodio. Il malvivente dopo aver rubato oggetti vari, anche di valore, si è impossessato anche della macchina del derubato, una Bmw, con la quale si è allontanato.

Nel frattempo era stato dato l'allarme da parte della vittima che ha indicato anche il tipo di macchina, che è stata intercettata a Scauri dai Carabinieri della Compagnia di Formia. Iniziava un inseguimento che si concludeva sulla Statale 630 Formia Cassino in territorio di Minturno. Il fuggitivo infatti era vittima di un incidente avendo perso il controllo dell'auto e le conseguenze per lui non sono state di poco conto. Infatti è stato traferito all'ospedale di Latina in prognosi riservata. Per lui probabilmente scatteranno gli arresti. Gli uomini comandati dal maggiore Michele Pascale hanno recuperato anche la refurtiva che il conducente aveva ancora con sé.