Due giovani sono rimasti coinvolti stanotte in un tremendo incidente stradale, carambolati fuori strada con l'auto tra Borgo Piave e Borgo Podgora: sono usciti illesi dall'abitacolo, ma lo spavento è stato grande, viste anche le condizioni della vettura. L'incidente è avvenuto intorno alle 4 quando i due ragazzi, entrambi ventenni di Velletri, percorrevano strada Acque Alte per tornare a casa dopo la serata trascorsa a Latina. In circostanze ancora da chiarire il conducente ha perso il controllo della vettura, una Opel Corsa, che ha sbandato verso il lato destro della strada e si è ribaltata finendo la propria corsa su un fianco. All'arrivo di un'ambulanza i due giovani erano già fuori dall'abitacolo, praticamente illesi, ma sono stati comunque trasportati presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per gli accertamenti medici del caso.