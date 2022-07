Incidente gravissimo a San Felice Circeo questa mattina. E' accaduto sulla strada Migliara 58, all'incrocio con via del Pigneto dove un'auto ha investito un pedone che probabilmente stava attraversando proprio in quel momento. Sul posto, per regolare il traffico e permettere i soccorsi, una pattuglia della Polizia stradale di Terracina. In arrivo un'eliambulanza. Il ferito è in condizioni molto gravi.