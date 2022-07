È Matilde Masini la donna morta questa mattina nell'incidente a San Felice Circeo, sulla Migliara 58. Aveva 55 anni e si stava allenando sulla Migliara 58 tra San Felice Circeo e Terracina. L'auto che l'ha investita l'ha colpita alle spalle e nonostante i soccorsi, per lei non c'è stato nulla da fare.

Matilde Masini risiedeva a Roma ed era in vacanza a San Felice Circeo, alloggiava in un residence assieme al marito e questa mattina si stava allenando sulla strada tra San Felice e Terracina. Era una runner appassionata e infatti il gruppo (Gruppo sportivo bancari romani) di cui faceva parte l'ha ricordata con un post su Facebook: "Matilde ci ha lasciati. Non ci sono parole per descrivere il dolore che proviamo nell'apprendere che una di Noi, mentre faceva quello che più amava fare, abbia perso la vita. Un allenamento della mattina come quello che tanti di noi siamo abituati a fare. Una donna dolce, generosa, sempre disponibile e pronta ad un sorriso, ad un gesto garbato.

Una donna che amava tantissimo la corsa e che era vicina al nostro Gruppo collaborando alle gare ed aiutando sempre quando ce ne era bisogno. Ci mancherai tanto Matilde. Un abbraccio e condoglianze alla famiglia per la perdita di una donna di una gentilezza e bontà rare".

E' morta la donna investita all'incrocio questa mattina 7 ore fa E' morta la donna investita questa mattina a San Felice Circeo, sulla strada Migliara 58, all'incrocio con via del Pigneto. Sono stati inutili i soccorsi, arrivati anche attraverso l'intervento dell'eliambulanza. La donna, la cui identità non è ancora stata resa nota, ha riportato infatti ferite tali da non lasciargli scampo. Sul posto le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire, anche attraverso alcune testimonianze, la dinamica del tragico incidente avvenuto nelle prime ore del giorno. di: La Redazione