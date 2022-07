Grave incidente stamattina nel centro di Latina, in viale Cesare Battisti in prossimità dell'incrocio con corso della Repubblica. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso, un uomo di 59 anni che viaggiava in scooter ha improvvisamente perso il controllo del motociclo, che ha sbandato urtando contro un'auto in sosta sul lato destro, poi contro una vettura sul lato sinistro e infine è carambolato sul marciapiede fermandosi contro il muro del palazzo. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale per gli accertamenti medici del caso.