Un grave incidente stradale si è registrato nel cuore della notte di ieri in via Don Torello, nei pressi dell'incrocio con via dei Volsci. Stando a una prima ricostruzione del sinistro, un uomo ha perso il controllo del proprio maxi scooter in seguito alla manovra azzardata di una giovane automobilista: nella caduta, il conducente del motociclo, M.C. di 49 anni, ha subìto una serie di traumi che hanno richiesto il trasporto d'urgenza in ospedale in condizioni delicate. Sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico, è stato poi affidato alle cure del Reparto di Rianimazione per il ricovero in terapia intensiva con prognosi riservata.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 1:30 in via Don Torello. Sin da subito le condizioni dell'uomo volato sull'asfalto sono apparse piuttosto gravi: all'arrivo dei soccorritori era privo di sensi e aveva già perso molto sangue. Con gli operatori dell'ambulanza che si sono occupati delle prime cure e poi del trasferimento in ospedale del ferito, sono intervenuti anche i poliziotti della Squadra Volante che hanno provveduto a chiudere il tratto di strada interessato. Sono poi stati loro a occuparsi degli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica, ieri notte in provincia non erano previste pattuglie della Polizia Stradale.